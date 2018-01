Teaterchef Morten Hesseldahl er ny direktør i Gyldendal, hvor han erstatter afgående Stig Andersen.

København. Gyldendal udnævner ny administrerende direktør. Det er Morten Hesseldahl, nuværende teaterchef i et Kongelige Teater. Det skriver Gyldendal i en meddelelse.

Morten Hesseldahl erstatter tidligere direktør Stig Andersen, der har tegnet Gyldendal i en lang årrække.

- Jeg er meget glad for at få denne enestående lejlighed til at forvalte både Gyldendals arv og fremtid. Litteratur, læsning, sprog er altafgørende for udviklingen af vores samfund og for samværet mellem mennesker.

- Udfordringerne fra markedet og i større forstand fra den tid, vi lever i, gør, at vi måske skal tænke anderledes end tidligere, men det bør ikke forandre forlagets grundlæggende opgave: at udgive god, væsentlig og vigtig litteratur, skriver Morten Hesseldahl i meddelelsen.

Morten Hesseldahl tiltræder sin stilling senest den 1. maj.

/ritzau/