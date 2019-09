Rosinante & Co ophører som selvstændigt selskab i forbindelse med strømlining af forlaget Gyldendal.

Forlaget Gyldendal strammer op på organisationen og lægger op til at afskedige 25-30 medarbejdere i løbet af september.

Det oplyser det 249 år gamle forlag i en pressemeddelelse.

Omlægningen betyder, at datterselskabet Rosinante & Co. ophører som selvstændigt selskab.

I den forbindelse fratræder administrerende direktør Jakob Malling Lambert sin stilling.

Baggrunden for manøvren er ifølge pressemeddelelsen, at Gyldendal skal "kunne agere offensivt på ændret kundeadfærd og nye forretningsmodeller".

- For at vi fortsat kan værne om de stærke udgivelseslinjer på et ændret marked, er det nødvendigt, at vi i højere grad samler vores forretning, siger administrerende direktør Morten Hesseldahl, Gyldendal.

De fem forlagslinjer - Rosinante, Cicero, Høst & Søn, Pretty ink og Flamingo - videreføres under Gyldendal.

Alle aktiviteter samles i Gyldendals hoveddomicil i Klareboderne i København.

Det gamle forlag er udfordret af blandt andet digitaliseringen, oplyser Morten Hesseldahl.

- Digitaliseringen stiller samtidig nye krav til os som forlæggere både i forhold til nye formater, distribution, markedsføring og ikke mindst it.

- Vi ser en række fordele ved at samle og styrke organisationen af særligt disse områder, siger Morten Hesseldahl.

Gyldendal er Danmarks største forlag. Det blev grundlagt i 1770 af Søren Gyldendal.

/ritzau/