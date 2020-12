Sebastian Gubi Olsen er gået personlig konkurs.

Det sker kun fem år efter, at han for et stort millionbeløb solgte sin andel i det kendte møbel- og designfirma Gubi, som faren Bjarke Gubi Olsen grundlagde i 1967.

Ifølge Finans.dk fremgår det økonomiske kollaps af Statstidende og bliver bekræftet af kuratoren i konkursboet:

»Der er tale om en egen konkursbegæring. Ellers vil jeg tillade mig ikke at kommentere mere på sagen for nuværende af hensyn til både kreditorerne og fallenten,« lyder det i en mail fra advokat Thomas Markert.

I 2015 kunne Sebastian Gubi Olsens personlige selskab ellers notere sig for et overskud på 124 millioner kroner, efter at broren Jacob Gubi Olsen havde overtaget ejerandelen i Gubi.

Nu er alt væk.

Det sker ifølge Finans.dk bare to år efter, at Jacob Gubi Olsen kunne score den helt store milliardgevinst ved at sælge familievirksomheden til kapitalfonden Axcel.

Imens har Sebastian Gubi Olsens selskab, Gubi Invest, tabt 90 millioner i de seneste tre år. Mediet skriver, at et beløb på 4,7 millioner kroner i det seneste regnskab er »hensat til tab grundet insolvens« efter at have været noteret som udlån til ledelsen.

Finans.dk har ikke kunnet få en kommentar fra Sebastian Gubi Olsen.