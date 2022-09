Lyt til artiklen

Knap et år efter et retligt opgør med stifterne af datingappen Tinder, er den amerikanske mangemilliardær Barry Diller ude.

For ifølge erhvervsmediet Forbes har han nu solgt hele sin andel i moderselskabet Match Group, der står bag datingsiderne Tinder, Hinge, OKCupid og Match.com.

Barry Diller har, ifølge mediet, gradvist solgt ud i løbet af 2021 og det har – nu hvor han officielt er helt ude af selskabet – samlet set indbragt ham svimlende 14 milliarder kroner.

Og timingen af salget var lige i øjet.

For Barry Diller slap lige akkurat for at mærke Match Groups voldsomme kursfald på næsten 60 procent i 2022, som også har kostet Tinders administrerende direktør, Renate Nyborg, jobbet.

Barry Diller har opkøbt sin andel i moderselskabet Match Group, der blandt andet står bag dating-virksomheden Tinder. Foto: Brent N. Clarke Vis mere Barry Diller har opkøbt sin andel i moderselskabet Match Group, der blandt andet står bag dating-virksomheden Tinder. Foto: Brent N. Clarke

Barry Diller har blandt andet opbygget sin milliardformue som stifter og formand for InterActiveCorp (IAC). Indtil 2020 var selskabet Match Group en del af IAC, men herefter fusionerede de.

Sidenhen har Match Group imidlertid haft sit at se til på den juridiske bane. Stifterne af Tinder beskyldte nemlig IAC og Match Group for at have snydt dem for milliarder ved at værdisætte dem forkert. Beskyldninger, som Barry Diller har afvist.

I december kom det frem, at de to parter havde indgået forlig, og Match Group skulle betale Tinder-stifterne 3,2 milliarder kroner.