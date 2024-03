Den jyske pumpeproducent Grundfos trodser vanskelige eksportforhold og tjener mere end nogensinde før.

Selv om væksten er droslet ned på vigtige eksportmarkeder som Tyskland og Storbritannien formåede pumpevirksomheden Grundfos alligevel at hæve omsætningen i 2023.

Selskabet har netop offentliggjort sin årsrapport, og den viser en omsætning på 4,6 milliarder euro eller 34,4 milliarder kroner. Det er 4,2 procent mere ned året forinden.

Samtidig er bundlinjen vokset til et overskud på 459 millioner euro, svarende til 3,4 milliarder kroner. Det er virksomhedens højeste overskud nogensinde.

- På trods af en verdensomspændende nedgang i efterspørgslen i andet halvår af 2023 har vi leveret helårsvækst i nøglemarkeder som Tyskland og Storbritannien, ligesom vi har opnået tocifret vækst i USA, siger administrerende direktør Poul Due Jensen.

Han fremhæver desuden, at Grundfos hen over det seneste år har sænket sin CO2-udledning med 9 procent og sit vandforbrug med 7 procent.

Bjerringbro-virksomheden offentliggjorde for et halvt år siden et regnskab for årets første seks måneder, der viste en omsætningsvækst på knap 14 procent.

Dermed har omsætningen for andet halvår af 2023 været lavere end i samme periode året forinden.

Grundfos, der blev grundlagt i 1945 af Poul Due Jensens farfar med samme navn, har lige knap 20.000 ansatte i hele verden.

Virksomheden producerer pumper og pumpesystemer i alle afskygninger, blandt andet til vandforsyning, til bygningsdrift og til industrielle anlæg.

87,6 procent af aktierne i Grundfos ejes af den erhvervsdrivende Poul Due Jensens Fond.

Efterkommerne af Poul Due Jensen ejer 9,6 procent af selskabet, mens en gruppe af medarbejdere ejer de resterende 2,8 procent.

/ritzau/