Omsætningen steg fem procent i Grundfos i 2017 og var den højeste nogensinde.

Bjerringbro. Grundfos nåede i 2017 en omsætning på 25,6 milliarder kroner. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Det var en vækst på over fem procent, hvilket gør selskabet ganske glade for året.

- Vi er meget tilfredse med resultatet. Det er den højeste omsætning i virksomhedens historie, vores salgsvækst har langt overskredet markedsudviklingen, og vi er godt på vej mod vores 2020-ambition, skriver administrerende direktør Mads Nipper i en pressemeddelelse.

Driftsresultatet er steget til 2,3 milliarder kroner. Specielt er det gået frem i Kina og Storbritannien, men det meste af verden har præsteret.

- De europæiske markeder som Storbritannien, Spanien, Frankrig og flere østeuropæiske lande præsterer igen solid vækst. Det vigtige russiske marked retter sig efter flere års markant tilbagegang, skriver Grundfos.

Mads Nipper kom til Grundfos i 2014 for at skabe vækst og større overskud. Mens overskuddet er steget via besparelser, har det haltet med væksten i salget.

Med en stigning i omsætningen på over fem procent ser koncernen dog ud til at være ovre den hurdle.

- Vi har i løbet af året investeret betydelige ressourcer i at sikre vores konkurrenceevne.

- Vi har lanceret nye produkter, og vi har forstærket vores globale serviceforretning, hvilket forbedrer vores evne til at levere innovative serviceydelser af høj kvalitet til kunderne, skriver Grundfos.

Grundfos er en af Danmarks største virksomheder og sælger hovedsageligt pumper til alt mellem himmel og jord.

Selskabet blev grundlagt efter Anden Verdenskrig og har hovedsæde i Bjerringbro.

Stifteren, Poul Due Jensen, havde stor succes. Selskabet er efterfølgende blevet i familien under ejerskab af Poul Due Jensens Fond.

Niels Due Jensen, Poul Due Jensens søn, stod i spidsen for selskabet fra 1978 til for ganske nyligt, hvor han trak sig som bestyrelsesformand i fonden.

