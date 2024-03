I slutningen af 2022 sagde Grundfos, at det forventede at fuldføre russisk salg i starten af 2023.

Salget af Grundfos' aktiviteter i Rusland er blevet endeligt godkendt.

Det bekræfter selskabet over for Børsen.

- Vi har nu fået de russiske myndigheders godkendelse til at sælge vores russiske produktionsselskab til den lokale ledelse. Vi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere at tilføje, skriver kommunikationsmedarbejder i Grundfos Mads Klougart til avisen.

Børsen henviser desuden til et dokument på russisk, som er dateret 5. februar 2024. Her fremgår det, at den lokale ledelse gennem selskabet Istratech Group har fået lov til at købe 100 procent af Grundfos Istra, som er ejet af Grundfos Holding.

Den danske pumpeproducent meddelte 30. december 2022, at der var indgået en aftale med den lokale ledelse i Rusland om, at den skulle købe de russiske aktiviteter i Rusland og Belarus.

Her lød det, at salget var betinget af myndighedsgodkendelser i Rusland, Danmark og EU. Selskabet forventede på daværende tidspunkt, at alle relevante godkendelser ville være i hus i løbet af første kvartal i 2023.

I august 2023 var den endelige godkendelse endnu ikke kommet, og selskabet erkendte, at der var en risiko for, at det ikke ville kunne gennemføre salget.

- Vi følger situationen i Rusland tæt, og vi erkender, at der er risiko for, at vi ikke kan gennemføre frasalget som aftalt, skrev daværende kommunikationschef i Grundfos, Maria Andrén, til Børsen i august.

Salget af aktiviteterne i Rusland inkluderer ikke rettigheder til at bruge Grundfos' brand.

Det danske selskab meldte første gang i august 2022, at det ville trække sig helt fra Rusland. Det skete, efter at selskabet kort efter Ruslands invasion af Ukraine havde valgt at sætte aktiviteterne i Rusland på pause.

Rusland var forinden et af Grundfos' seks-syv største markeder.

Beslutningen om at trække sig helt fra landet kostede en nedskrivning på 851 millioner kroner.

Andre selskaber er kommet alvorligt i klemme, når de har forsøgt at sælge den lokale forretning i Rusland.

Det gælder blandt andet danske Carlsberg, der har måttet se den russiske stat overtage kontrollen over selskabets russiske bryggerier. Carlsberg har ingen forventning om, at det nogensinde får bryggerierne tilbage.

/ritzau/