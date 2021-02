Fuld plade. Det har 42-årige Claus Hassing fra Storvorde i Nordjylland i de mulige restriktioner, som hans virksomhed er ramt af som følge af corona.

Som selvstændig musiker rammes han af både forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbuddet, grænselukninger samt det faktum, at han er leverandør til aflyste private såvel som offentlige arrangementer.

Det virker derfor åbenlyst, at Claus Hassing har ret til kompensation.

Især fordi reglerne lyder, at man kan søge kompensation, hvis man er omfattet af blot én restriktion og på baggrund af denne oplever et omsætningstab på mindst 30 procent.

Til sammenligning kan den nordjyske musiker gå ind under fem kategorier og har et omsætningstab på 91-92 procent i perioden.

Alligevel er Claus Hassings ansøgning blevet afvist i november 2020 efter at have fået en ny sagsbehandler. Han har tidligere fået godkendelser i april og juni 2020.

De to godkendelser og senest en afvisning er dokumenteret ud fra en aktindsigt, som B.T. har modtaget fra Erhvervsstyrelsen.

Og at få kompensation i perioden september 2020 til januar 2021, som er en sag, der endnu ikke er afsluttet, virker for Claus Hassing som skruen uden ende.

»Jeg bliver blandt andet bedt om at tage billeder af tomme dansegulve,« lyder det fra en meget rystet Claus Hassing, der dokumenterer Erhvervsstyrelsens krav med en mail fra sin sagsbehandler, som B.T. har set.

»Jeg kan af gode grunde ikke tage billeder af et dansegulv i Herning, fordi stedet er lukket. Jeg har jo heller ikke mulighed for at tage et fly til Tyskland eller Holland og tage et billede af de steder, hvor jeg skulle have spillet i 2020,« siger han.

Claus Hassing lever af at spille musik. Det har han gjort de sidste ti år og har formået at opbygge en sund forretning, hvor han normalt omsætter for over en million om året.

Men så ramte corona Danmark – og i den grad også Claus' forretning:

»Dybest set har jeg ikke råd til udgifter, og jeg bor alene med mine to børn. Hvis du kigger på min indtægt, så lever jeg under principielt fattigdomsgrænsen og har ramt de første 100.000 kroner i minus. Det er et dyk i kassen hver måned,« fortæller Claus Hassing.

Den statslige kompensation skal være hans redning. Men for Claus Hassing virker det helt umuligt at imødekomme sin nye sagsbehandler.

De aflyste job og den mistede indtjening er listet i skemaer og tabeller. Sågar regnet ud i procenter. Ligeledes har han vedhæftet realiseret omsætning for hele 2019, omsætning i perioden september 2019 og frem til 31. januar 2020 og desuden en oversigt over forventet og planlagt omsætning i samme periode – endda med kontaktpersoner på de pågældende jobs.

Dokumenter, som både Claus Hassings sagsbehandler og B.T. har modtaget.

Alligevel føles det som en kamp, der aldrig bliver fløjtet af.

Der efterspørges nemlig konstant yderligere dokumentation, der for Claus Hassing virker til at skulle vanskeliggøre hans mulighed for at få kompensation:

»Jeg er med på, at der skal fremvises dokumentation for mistet indtægt. Men det er helt ude af proportioner, at jeg skal bevise, at jeg ikke må komme ud og spille. Mit erhverv er jo lukket ned på verdensplan. Det er vel ens for alle, der arbejder inden for områder, hvor folk samles socialt om oplevelser,« siger Claus Hassing.

Han mener ikke, at der er så meget at være i tvivl om, fordi hans dokumentation for kompensation taler sit tydelige sprog.

Tabet af indkomst skyldes, at hans job er blevet aflyst på grund af corona. De arrangementer, han skulle spille til, er blevet aflyst af arrangøren, uanset om der skulle være 30, 100 eller 3.000 publikummer eller gæster på grund af forsamlingsforbuddet.

Alligevel skal han bevise sine kunders tvangsnedlukning med blandt andet links til hjemmesider, sende CVR-numre på alle leverancer og fortælle, hvilke typer af virksomheder der er tale om, og tilmed dokumentere deres åbningstider. Og nå ja – så skal han som tidligere nævnt fotodokumentere de tomme dansegulve.

»Det er, som om hele processen skal kompliceres, og det skal gøres så besværligt som muligt at komme igennem med sin ansøgning,« fastslår Claus Hassing og er meget uforstående:

»Jeg forstår ikke, at jeg skal blive ved med at skaffe tal, da jeg har sendt mere end andre, jeg kender, som allerede har fået kompensation. Hverken min revisor, min bogholder eller bank kan forstå, hvorfor det tilsendte ikke er godt nok. Medmindre agendaen er at få mig til at opgive.«

Men at opgive kommer Claus Hassing ikke til. For det vil betyde, at han mister tag over hovedet:

»Hvis jeg ikke får hjælp, så skal jeg og mine to børn gå fra hus og hjem. Jeg er klar over, at nogle udøvende kunstnere arbejder i en gråzone og ikke 'passer' ind i skemaerne. Men jeg går nu ud fra, at min dokumentation er nok til at kunne se, at jeg har tabt indtægt på grund af restriktionerne.«

Dansk Musiker Forbund, DMF, skriver i en mail til B.T., at Claus' situation ikke er et enkeltstående tilfælde:

»Dansk Musiker Forbund kan bekræfte, at vi kender til flere, der oplever det samme problem.«

Erhvervsstyrelsen kan ikke kommentere på konkrete sager.

I en mail til B.T. skriver de dog, at de gør alt, hvad de kan for at give ansøgere den rette hjælp og vejledning for at sikre hurtig sagsbehandling.

