Aarhus KødEngros, der leverer kød til kantiner, restauranter, hoteller og cafeer, har fået en bøde på 10.000 kroner efter fund af museekskrementer på virksomhedens tørvarelager.

Det fremgår af en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen efter et besøg 11. februar 2022.

Her fandt kontrollanterne museekskrementer på træpaller, hvor der opbevares papkasser og gammelt produktionsudstyr, der ikke er i anvendelse, fremgår det af kontrolrapporten.

Bøden får virksomheden, fordi Fødevarestyrelsen første gang fandt museekskrementerne under et kontrolbesøg 11. januar 2022.

Og 11. februar var det altså ikke helt bragt i orden, selvom der var blevet gjort grundigt rent.

Ifølge ejer Per Andersen er det uforskyldt og rigtig ærgerligt, at det er sket, for virksomheden har fået tjekket lokalerne, og det er blevet konstateret, at der ikke er spor af mus. Ekskrementerne stammer altså udefra, siger han.

»Vi har haft nogle ude at tjekke, at der ikke er mus her. Det er uforskyldt, og det er rigtig træls. Det er korrekt, at det (museekskrementerne, red.) er fundet på nogle paller, men de paller kommer fra leverandører udefra,« forklarer Per Andersen til B.T.

Han forsikrer om, at forholdet nu er bragt i orden, og at virksomheden har gjort grundigt rent.

Samtidig understreger han, at der kun er tale om paller på deres tørvarelager og altså ikke i nærheden af slagteriet.