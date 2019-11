Afrikansk svinepest har bidraget til en øget efterspørgsel på Danish Crowns grisekød i Asien og især Kina.

En stigende eksport af svinekød til Asien og særligt Kina har været med til at give en større omsætning hos slagterivirksomheden Danish Crown.

Det fremgår af selskabets regnskab for 2018/19, der er offentliggjort torsdag.

Samlet endte omsætningen på 56,5 milliarder kroner, hvilket var en stigning på seks procent i forhold til året før.

Med til at trække omsætningen op har været et voksende salg til det asiatiske marked og især det kinesiske, der har været hårdt ramt af afrikansk svinepest.

Det samlede salg af grisekød alene til Kina er i året steget med 29 procent målt i kilo.

- Nu skal vi bruge det momentum, vi har i øjeblikket, til at opbygge langsigtede positioner ikke bare i Kina, hvor vi har åbnet vores første fabrik ved Shanghai, men også i Sydøstasien og Japan, siger Jais Valeur, administrerende direktør hos Danish Crown, i en pressemeddelelse.

Den samlede drift for Danish Crown, som består af en række forskellige selskaber, havde i regnskabsåret et overskud på 2,5 milliarder kroner.

Det var fem procent mere end året før, hvor driftsoverskuddet endte på 2,4 milliarder kroner.

Sammen med regnskabet indstiller bestyrelsen hos Danish Crown, at der samlet udbetales knap 1,3 milliarder kroner i restbetaling og forrentning af andelskapitalen til andelshaverne, som er de danske landmænd.

- Det har været et år, hvor vi som ejere har været hele følelsesregisteret igennem. Vi er gået fra dyb krise til gode priser på grisekød, siger Danish Crowns bestyrelsesformand, Erik Bredholt, i pressemeddelelsen.

- Nu handler det om at holde momentum og udvikle Danish Crown, så fundamentet under den danske produktionen af slagtegrise styrkes med det klare mål at sikre både den danske produktion og arbejdspladserne på slagterierne.

I løbet af regnskabsåret 2018/19 havde Danish Crown i gennemsnit 23.052 medarbejdere. Det var seks procent flere end et år tidligere.

/ritzau/