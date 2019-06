Forretningsmanden Hans Frede Fleggaard, der står bag en række succecfulde grænsehandelsbutikker, er død. Han blev 85.

Det bekræfter Fleggaard i en mail over for B.T.

»Det er med stor sorg, at jeg på vegne af Familien Fleggaard kan bekræfte, at Hans Frede Fleggaard er død i en alder af 85 år. Hans Frede blev ramt af flere blodpropper i hjernen torsdag morgen, og er lørdag stille sovet ind.«

»Det er ikke bare en fantastisk far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar som er gået bort.«

Hans Frede Fleegaard, der i årevis har forsynet danskerne med billige dåsebajere og Matador Mix i kiloposer, grundlagde den første butik i 1989.

Senere udvidede han gradvist sit grænseimperium, og i dag har Fleggaard seks butikker syd for den faste landegrænse mellem Danmark og Tyskland, imens to butikker ligger i forbindelse med færgeoverfarten Rødby-Puttgarden.

Hans Frede Fleggaard efterlader sig en milliardkoncern, hvor ejerskabet de senere år har været givet videre til sønnen Ole og døtrene Birgitte og Susanne.

I mailen skriver familien følgende:

»Vi er taknemmelige over, at vores far blev beriget med et langt og indholdsrigt liv, og vi vil savne hans gå på mod og optimisme. Vi har siden vores far trak sig fra den daglige drift ført firmaet videre i den ånd og på det fundament som han skabte, og det agter vi at fortsætte med.«

Da Fleggaard-koncernen i februar udgav deres seneste regnskab var der i alle geled af virksomheden god grund til at smide, hvad de havde i hænderne af pantfrie dåser og slik uden afgifter.

I stedet kunne de strække armene mod himlen og juble over det bedste regnskab nogensinde målt på både top og bundlinje.

I regnskabet står der, at koncernen i 2017/18 havde en rekordomsætning på syv mia. kr. og et resultat før skat på 520 mio.