Fleggaard-koncernen, som er kendt for deres grænsehandel med billige bajere, satser nu på det digitale marked.



Ifølge finans.dk har de købt aktiemajoriteten i netbutikken PostMe, der ligger i Herlev.



PostMe sælger dagligvarer til lave priser og har gjort det i mere end 10 år.



Det vides ikke, hvor meget Fleggaard-koncernen har betalt for majoriteten i virksomheden, men ifølge Finans er der netop tilført selskabet bag PostMe fire mio. kr. i frisk kapital.



Jens Klavsen, der er Fleggaard-koncernens topchef, fortæller, at virksomheden altid er på udkig efter opkøb, der passer godt ind i deres forretningsstrategi.



»I denne forbindelse fandt vi frem til, at PostMe er et godt match, da virksomheden passer rigtig godt ind i vores digitale strategi. Det er således korrekt, at vi har købt aktiemajoriteten i PostMe, og vi forventer, at vi med vores kompetencer, erfaring og kapital kan føre virksomheden videre til næste niveau,« skriver han i en e-mail.

Da Fleggaard-koncernen i februar sidste år udgav deres 2017/18 regnskab, opnåede de deres bedste regnskab nogensinde målt på både top- og bundlinje.

I regnskabet står der, at koncernen i 2017/18 havde en rekordomsætning på syv mia. kr. og et resultat før skat på 520 mio.