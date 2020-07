Detailsalget i EU steg i maj 16,4 procent fra måneden før, viser tal. Særligt salg over internettet vokser.

De europæiske forbrugere svinger igen betalingskortet.

I EU steg detailsalget i maj med 16,4 procent fra måneden før, viser tal fra Eurostat, der er EU's svar på Danmarks Statistik.

Det vidner ifølge Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri, om, at forbruget ikke er gået helt i stå under krisen.

- Der er åbnet mere og mere op i maj, og det har fået kunderne til at vende tilbage til butikkerne, skriver han i en analyse.

Dermed er den faldende tendens vendt, efter at salget i marts og april faldt henholdsvis 9,8 og 11,4 procent fra månederne før.

Trods hoppet er der dog stadig et stykke vej op til niveauet inden coronakrisen. Salget var i maj 4,2 procent lavere end i maj sidste år.

Internetsalget er dog 32,9 procent højere end sidste år. Det er aldrig vokset så hurtigt som under coronakrisen, påpeger Allan Sørensen.

- Nedlukninger og smittefare har sat ekstra gang i handlen over internettet. Forbrugerne har trygt kunnet side derhjemme og bestille nye varer, skriver han.

Udbruddet af coronavirus har været et hårdt slag for den globale økonomi.

Detailsalget er blevet hårdt ramt af de restriktioner, der er blevet indført for at inddæmme smittespredningen. Det har medført store tab for virksomhederne.

I takt med at samfundene er på vej tilbage til mere normale forhold, er kunderne altså også vendt tilbage til butikkerne.

For to uger siden viste tal fra Danmarks Statistik, at det danske detailsalg steg 9,4 procent i maj.

Det var den største månedlige stigning siden starten af 2000, hvor statistikken blev lanceret.

Den største månedlige stigning blandt EU-lande var ifølge mandagens offentliggjorte tal fra Eurostat at finde i Luxembourg.

Her steg detailsalget i maj 28,6 procent fra måneden før. Her var det faldet 18,1 procent fra niveauet i marts.

/ritzau/