Hos Gorm's Pizza er ledelsen og de funktionæransatte gået ned i løn, mens de timelønnede er sendt hjem med løn.

Det sker for at undgå fyringer, mens kædens restauranter er lukkede på grund af coronavirus.

Det oplyser administrerende direktør i virksomheden, Christian Madsen, i en pressemeddelelse.

'Corona-krisen har bragt os i en ekstraordinært vanskelig situation, som kunne have været fatal for virksomheden, men alle i Gorm's har nu taget et ekstraordinært stort ansvar for at sikre, at den forretning, vi alle er så glade for, fortsætter,' siger han.

Fyringer. Konkurser. Lukninger.

Medarbejdere, der bliver afskediget, og virksomheder, der må dreje nøglen om er ellers på rekordtid blevet sørgelig hverdag i et corona-hærget Danmark.

Hos Gorm's Pizza har ledelsen dog valgt en anden strategi for at klare krisen.

Den kendte tv-kok Gorm Wiswehs restauranter er - ligesom resten af branchen - ramt, fordi man måtte lukke for gæster for at mindske smittespredning.

Gorms Pizza. Foto: Malte Kristiansen Vis mere Gorms Pizza. Foto: Malte Kristiansen

Derfor har ledelsen lanceret en redningsplan, der er blevet muligt takket være regeringens hjælpepakke og forståelse og enighed fra medarbejderne.

Det betyder, at ledelse og alle funktionæransatte i kæden har accepteret at gå 25 procent ned i løn.

Til gengæld er de timelønnede sendt hjem med løn.

Ifølge Christian Madsen betyder det, at Gorm's undgår fyringer og samtidig sikre virksomheden fremover.

'Enigheden i ledelsen, opbakningen fra vores topdedikerede medarbejdere og den kollektive lønregulering medfører, i kombination med regeringens hjælp, at vi hverken skal afskedige medarbejdere eller lukke,' siger han.

Han roser medarbejderne for deres samarbejdsvillighed og fortsætter:

'I det daglige yder alle en ekstraordinær indsats for gæsterne - nu yder ejere, ledelse og alle medarbejdere også en ekstraordinær indsats for virksomhedens overlevelse, og det gør mig både stolt og rørt: Den fælles løsning er helt afgørende for, hvordan Gorm’s kommer ud på den anden side af denne krise.'

En af dem, som frivilligt er gået ned i løn, er Kamille Henriques, som er restaurantchef i Gorm's i Magstræde i København.

'Vi føler os alle som en del af én stor familie, og det er ekstra tydeligt i disse dage, hvor alle medarbejdere bakker 100 procent op om ejere og ledelse og går den nødvendige ekstra mil for virksomhedens overlevelse.'

'Vi glæder os helt vildt til at vende tilbage til arbejdet, og når vi gør det, bliver det med rygende varm pizza og vin til,' lover hun.

Gorm's har omkring 250 medarbejdere.

Kæden har restauranter i Horsens, Kolding, Aarhus, Roskilde, København og Københavns Lufthavn.