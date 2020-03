Ledelsen bag Gorm´s Pizza har valgt at lukke alle deres restauranter, undtagen den, de har i Tivoli i København, som de ikke kan lukke af juridiske årsager.

Det får store konsekvenser for forretningen.

Det fortæller CEO i Gorm´s Pizza, Christian Madsen, i en pressemeddelelse.

Det er af frygt for, at gæster eller personale bliver smittet med coronavirus, at restauranterne nu lukker, og det gør de frem til og med den 29. marts.

De lukker også for take-away-salget for at undgå enhver form for smittespredning:

»Selvom det har uoverskuelige konsekvenser og truer forretningens eksistens at lukke restauranter og take-away-salg, så vil vi ganske enkelt ikke sætte medmenneskers liv i fare. Vi tager vores ansvar som restaurationsvirksomhed meget alvorligt, og vi tager myndighedernes anbefalinger om at undgå smittefare særdeles alvorligt,« siger Christian Madsen, inden han fortsætter:

»Selvfølgelig gør det ondt på os alle, og vi kommer til at savne den gode Gorm´s-stemning og vores dejlige gæster – men vi har kun øje for netop medarbejderne og gæsternes helbred lige nu.«

Gorm´s Pizza har restauranter i København, Aarhus, Roskilde, Kolding og Horsens.