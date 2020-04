Alphabet, der ejer Google og Youtube, fik i første kvartal en større end forventet stigning i omsætningen.

Mens verdensøkonomien i øjeblikket får drøje hug under den globale coronapandemi, så findes der virksomheder, som stadig formår at præsentere flotte tal.

En af dem er det amerikanske selskab Alphabet, der ejer techgiganterne Google og Youtube, der i første kvartal har overgået analytikernes forventninger ifølge Reuters.

Således har selskabet præsteret en stigning i omsætningen på 13 procent sammenlignet med første kvartal i 2019. Det ligger et godt stykke over analytikernes vurdering på 10,87 procent.

Stigningen betyder, at Alphabet havde en omsætning på 41,2 milliarder dollar - 283 milliarder kroner.

Driftsresultatet for de tre måneder endte på 14,27 milliarder dollar mod forventet 14,37 milliarder dollar.

Kvartalsregnskabet kommer på et tidspunkt, hvor coronakrisen for alvor har bidt sig fast - ikke mindst i USA, der er Googles største marked for annoncesalg.

Krisen kan også aflæses i regnskabet, forklarer Ruth Porat, der er finansdirektør i Alphabet.

- Vi præsterede stærkt i de to første måneder af kvartalet, men i marts oplevede vi et væsentligt fald i omsætningen på annonceområdet, udtaler hun i en pressemeddelelse sent tirsdag aften dansk tid.

Ifølge finansdirektøren var cloud-forretningen, hvor Alphabet konkurrerer med Amazon og Microsoft, der er branchens nummer et og to, hårdest ramt af coronakrisen.

Her steg omsætningen dog alligevel med seks procent til 2,78 milliarder dollar.

/ritzau/