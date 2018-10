Den amerikanske søgegigant lancerer nu betalingsløsningen Google Pay i Danmark og resten af Norden.

København. Google tager nu konkurrencen op med dankortet, MobilePay, Apple Pay og andre aktører, der gerne vil hjælpe danskerne med at betale i butikker og på nettet.

Således lancerer den amerikanske teknologigigant nu betalingstjenesten Google Pay i Danmark og resten af Norden.

Det skriver Berlingske.

Planen er at udnytte den omfattende data, som søgetjenesten allerede ligger inde med til at hjælpe forbrugerne.

Det forklarer Florence Diss, der er chef for Googles partnerskaber i blandt andet Europa.

- Tanken er at tilføre mere værdi end bare betalingen. Står du eksempelvis og skal tage metroen, så er tanken, at du via Google Maps kan få en notifikation i Google Pay om, at metroen er forsinket, og at du i stedet kan tage bussen, siger hun til Berlingske.

Google fremhæver i øvrigt, at tjenesten i modsætning til andre løsninger ikke vil komme til at koste noget - hverken for banker eller forbrugere.

Ifølge Jan Damsgaard, der er professor og leder af institut for digitalisering på Copenhagen Business School, betyder de mange betalingsløsninger på markedet næppe, at Google Pay vil have svært ved at finde en plads.

- Der er rigeligt med plads til endnu en aktør. For forbrugerne er der ikke nogen omkostninger forbundet med at knytte endnu en betalingsløsning til deres kreditkort, siger han til Berlingske.

/ritzau/