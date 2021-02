Reklameindtægter har bidraget til overskud i selskabet Alphabet, der kom ud af 2020 med stort overskud.

Det amerikanske selskab Alphabet, der ejer Google og YouTube, havde en milliardstor fremgang i 2020, selv om året bød på den laveste vækst i omsætningen siden finanskrisen.

Alphabet kom ud af 2020 med et overskud på 40,3 milliarder dollar - eller 249 milliarder kroner.

Det er en fremgang på 17 procent i forhold til 2019. Det viser Alphabets årsregnskab, der er offentliggjort tirsdag.

Selskabets omsætning, der i en årrække er steget med cirka 20 procent, steg kun med 12,8 procent i 2020.

Det er den laveste stigning i selskabets omsætning siden finanskrisen i 2009, skriver Reuters.

Den lavere vækst skal ses i lyset af en svær tid under den første nedlukning i foråret, hvor Alphabet i andet kvartal måtte notere den første tilbagegang i omsætning i virksomhedens historie.

Alphabet henter 80 procent af sine indtægter fra reklamer. Det er reklamer Googles søgemaskine samt andre tjenester - herunder Gmail og YouTube.

Desuden tjener selskabet penge på apps til smartphones i Google Play, Chromecast og Google Play Music.

Derudover har Alphabet et forretningsområde inden for cloud-tjenester, hvor man kan få opbevaret for eksempel data, der kan tilgås på nettet.

Det er indtil videre en dårlig forretning, da det har givet store milliardtab de seneste år. I 2020 gav Google Cloud et underskud på knap 35 milliarder kroner.

Alphabet fremhæver i regnskabet, at selskabet fik en god afslutning på 2020.

I fjerde og sidste kvartal af 2020 var det blandt andet de mange reklameindtægter hos Google, der lunede i kassen. I fjerde kvartal alene steg overskuddet således med cirka 50 procent.

Selskabet, der blot er lidt over 20 år gammelt, har over 135.000 ansatte på verdensplan.

Google har siden 2006 ejet videotjenesten YouTube. Det var en intern omstrukturering i 2015, der gjorde, at Google i dag ejet af Alphabet, der ledes af de to Google-stiftere, Larry Page og Sergey Brin.

Selskabet har hovedsæde i den amerikanske delstat Californien.

/ritzau/