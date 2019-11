Tirsdag har Google lanceret Google Stadia. Modsat andre spilplatforme er der ikke behov for en fysisk konsol.

Normalt forbinder man konsolspil med en lille boks, der skal kunne kobles op til et fjernsyn.

Der er imidlertid ikke brug for nogen boks til spilplatformen Google Stadia, som Google tirsdag har lanceret i flere lande, herunder i Danmark.

I stedet for en fysisk konsol streamer man bare sine spil direkte på fjernsynet via et chromecast, der giver mulighed for at streame indhold på ens fjernsyn.

- Vi har forsøgt at skabe en let tilgængelig spilplatform, hvor man sådan set ikke skal bruge andet end et fjernsyn og en hurtig internetforbindelse, forklarer Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google i Danmark.

Den nye platform henter sin computerkraft fra Googles datacentre. Det er det, der gør, at der ikke behøves nogen fysisk konsol til at spille spillene.

Der er dog stadig behov for en hurtig internetforbindelse for at få mest muligt ud af platformen, fortæller kommunikationschefen.

- Teknisk set og grafikmæssigt er platformen i den høje ende, og derfor håber vi også at få fat i nogle af dem, der er lidt feinschmeckere, når det kommer til spil og grafik og så videre, siger Jesper Vangkilde.

Han understreger, at platformen ikke kun henvender sig til dem med hurtigt internet, og at platformens pris også giver mange mulighed for at være med.

Fra tirsdag kan man få en Google Stadia-startpakke til 999 kroner, hvor der i prisen følger en controller, et chromecast og tre måneders adgang til nogle af de spil, som er tilgængelige på Google Stadia fra lanceringen.

/ritzau/