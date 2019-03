Knap dobbelt så mange annoncekonti som i 2017 blev sidste år lukket af Google, oplyser netgiganten.

Seks millioner annoncer. Hver dag.

Der er nok at se til for Googles algoritmer og ansatte, der forsøger at dæmme op for, at brugerne ikke ryger i kløerne på svindlere.

I 2018 blev der således lukket 2,3 milliarder annoncer, svarende til seks millioner om dagen, blandt andet fordi Google vurderede, at de var falske.

Knap dobbelt så mange annoncekonti sammenlignet med 2017 fik it-giganten også lukket.

Og falske annoncer, der forsøger at narre oplysninger fra brugerne eller inficere computeren med virus, er et problem i vækst, lyder det fra kommunikationschef for Google i Danmark Jesper Vangkilde.

- At der er en så stor stigning i, hvor mange konti vi lukker på grund af svindel, skyldes både, at der er mere svindel, men også at vi bruger flere ressourcer på at forhindre, at brugerne bliver udsat for de her falske annoncer, siger han.

Det er dog ikke kun annoncer, der forsøger at franarre folk oplysninger, der bliver lukket. Google lukkede for eksempel 190.000 annoncer, der brød selskabets regler om for eksempel hadsk tale.

Men selv om Google oplever, at flere og flere forsøger at lokke folk til at klikke på falske annoncer, så bliver mange af dem faktisk aldrig vist for brugerne.

- Vi kan se, at svindel på nettet har alle mulige former, og at det ændrer sig hele tiden. Derfor er det vigtigt at være på forkant. Når vi kan lukke så mange annoncer og hele konti ned, så skyldes det, at vi er gode til at være på forkant med svindlen.

- De fleste falske annoncer og konti finder vi ved hjælp af maskinlæring, og det betyder, at vi kan fange annoncerne, inden de overhovedet bliver vist for brugerne, og det er vi selvfølgelig glade for, siger Jesper Vangkilde.

Der er dog stadig falske annoncer, der slipper gennem nåleøjet, fortæller kommunikationschefen, der ikke kan sætte et tal på, hvor mange der slipper udenom de snedige algoritmer.

- Nogle gange slipper de falske annoncer ud på nettet. Det kan være for eksempel være annoncer med kendte danskere, der er ren svindel. Når det sker, kan brugerne heldigvis indberette det hurtigt, så vi kan fange det.

/ritzau/