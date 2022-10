Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De indiske myndigheder har givet internetgiganten Google en kæmpe bøde.

Faktisk er der tale om en bøde i milliardklassen.

Det skriver Finans, som citerer flere internationale medier, blandt dem BBC.

Konkurrencekommissionen i Indien (CCI) har udskrevet bøden, fordi Google har tvunget sig til aftaler for at sikre, at det er selskabets apps som blandt andet Google Chrome, YouTube og Google Maps, at inderne bruger.

Bøden på 161 millioner dollar – eller 1,2 milliarder kroner.

Googles talsperson i Indien mener, at det nu fremover vil gøre mobiltelefonerne dyrere for inderne.

»CCI’s beslutning er et stort tilbageslag for indiske forbrugere og virksomheder, der åbner alvorlige sikkerhedsrisici for indere, der stoler på Androids sikkerhedsfunktioner, og øger omkostningerne for mobile enheder for indere,« lød det fra talspersonen i en udtalelse til nyhedsbureauet Reuters.

Målt på antallet af brugere er Indien Googles største marked. Hele 97 procent af de 600 millioner indere, der har en smartphone, bruger Googles styresystem Android.