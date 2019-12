18 hullers golfanlæg, restaurant, konferencefaciliteter, hotel og 24 nyrenoverede ferieboliger samt igangværende byggeri.

Det er nogle af de faciliteter, som Golf Hotel Læsø A/S har kunnet tilbyde.

Nu er selskabet dog sendt til konkursbehandling som konsekvens af det seneste underskud for 2017/2018, der lyder på 9,6 millioner kroner. Det skriver Finans.dk, der også beretter, at golfhotellets svenske ejer, Bo Berglin, har investeret i en udvidelse af ferieboligerne til hotellet til trods for flere år med underskud.

Selvom restauranten samt udlejningen af feriehusene er lukket på grund af konkursbehandlingen, har golfklubben Læsø Seaside Golfklub stadig rettigheder til at benytte klubhuset.

Finans.dk har talt med kurator for konkursboet, Søren Christensen Volder. Han fortæller, at alt peger på, at golfhotellet og dets faciliteter lever videre.

»Golfklubben håber nu, at der kan findes en ny udvikler, som vil gøre projektet omkring ferieboligerne helt eller delvist færdigt. Selve golfanlægget skal der også findes en ny ejer til, men det tror jeg nok, at vi skal finde en løsning på,« siger Søren Christensen Volder.

Konkursbehandlingen har skabt en del undren lokalt på Læsø, hvor nogle folk har troet, at konkursbehandlingen af Læsø Golf Hotel også går ud over den lokale golfklub, der er landets tredjestørste.

»Folk har tilsyneladende svært ved at adskille Læsø Golf Hotel og Læsø Seaside Golfklub. Golfhotellet er en kommerciel virksomhed, mens golfklubben er en forening ligesom øens sportsforeninger,« forklarer Jan Rulle, bestyrelsesformand i Læsø Seaside Golfklub, til Nordjyske.