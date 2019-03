Den notoriske investeringsbank Goldman Sach har måttet slække på sin dresscode for at tiltrække unge ansatte.

Arketypen på Wall Street og investeringsbanker, Goldman Sachs, har for første gang nogensinde indført en mere afslappet dresscode. Og selskabets ansatte kan nu gå i andet end jakkesæt.

Det skriver flere medier baseret på en mail sendt til alle ansatte fra Goldman Sachs nye administrerende direktør David Solomon.

- Vi mener, at tiden er inde til at gå mod en mere fleksible dresscode i hele firmaet, står der i memoet, der dog ifølge nyhedsbureauet Reuters ikke kommer nærmere, hvad der nu er acceptabelt:

- Vi ved alle sammen, hvad der er passende tøj på arbejdspladsen. Og selvfølgeligt er afslappet tøj ikke passende hver dag. I alle interaktioner stoler vi på, at du vil udvise god dømmekraft.

Reuters skriver, at trækket kommer for at fastholde og tiltrække unge talenter, der kan blive taget af teknologiselskaber eller kapitalfonde med flere frynsegoder og et mere afslappet arbejdsmiljø.

David Solomon er selv et stort skifte fra bankens tidligere mangeårige administrerende direktør Lloyd Blankfein. Solomon er betydeligt yngre og arbejder som DJ under navnet D-Sol i sin fritid.

Investeringsbanken har længe været kendt for sine hårde forhold for de ansatte, der er blandt branchens skarpeste og mest ambitiøse.

I 2015 lavede Goldman Sachs en regel om, at praktikanter maksimalt må arbejde 17 timer om dagen. Det kom efter, at en ansat havde begået selvmord efter at have fortalt sin far, at han havde arbejdet 100 timer på en uge.

Reglen kom også efter, at en ansat i investeringsbanken Merrill Lynch blev fundet død i sit bad efter at have arbejdet 72 timer i træk.

Goldman Sachs er i Danmark nok mest kendt for sin rolle i forbindelse med statens salg af Dong Energy, der i dag går under navnet Ørsted.

Goldman Sachs er blevet symbolet på Wall Street oven på finanskrisen, hvor det kom frem, at banken ikke bare havde haft fingrene dybt nede i problemramte værdipapirer.

Den havde også væddet imod positioner, som den have fået sine egne kunder til at tage.

Bankens øgenavn, "vampyrblæksprutten", opstod efter en større artikel i magasinet Rolling Stone. Den beskrev investeringsbanken som en "gigantisk vampyrblæksprutte, der sidder på menneskehedens ansigt og stikker sine arme ind i alt, der lugter af penge".

