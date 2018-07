Detailsalget i Danmark er steget med 1,2 procent i andet kvartal. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

København. Danskerne købte i juni stort set den samme mængde varer i butikkerne som måneden før. Detailsalget var således på niveau med måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik.

Den lille opbremsning i salget gør dog ikke så meget, for detailsalget er steget rigtig fornuftigt igennem 2018, skriver cheføkonom Tore Stramer fra Nykredit.

- Velstanden er rekordhøj, og danskerne har aldrig tidligere haft flere penge mellem hænderne til forbrug, skriver han i en kommentar.

I andet kvartal af 2018 er detailsalget steget med 1,2 procent i forhold til kvartalet før. Det gode vejr kan ifølge cheføkonomen spille ind på, at salget har været godt.

- Det kan ikke afvises, at det ekstraordinært gode sommervejr har bidraget til at øge detailsalget. Det springer da også i øjnene, at der særligt har været en pæn fremgang i salget af cykler og fisk, skriver Stramer.

I maj steg salget hos fiskeforretninger 32 procent i forhold til samme måned året før. For cykel- og knallertforretninger var salget 12 procent højere.

Sidste måned nåede detailsalget det højeste niveau siden 2011. Niveauet steg marginalt i juni. Makroøkonom Søren Kristensen fra Sydbank peger på, at salget har klaret sig "fremragende" i de seneste måneder.

- Det tyder derfor på, at forbrugerne nu sender et solidt bidrag i retning af den samlede økonomiske vækst i år.

- Det kan vise sig at være belejligt i en situation, hvor den anden store vækstmotor i form af eksporten hoster noget, skriver han i en kommentar.

Han forventer, at de danske forbrugere i den resterende del af året vil fortsætte med at fylde i indkøbskurven.

- For året som helhed forventer vi en vækst i privatforbruget på lidt mere end to procent. Det vil give et pænt bidrag til den økonomiske vækst, men det kan bestemt ikke kategoriseres som nogen forbrugsfest, skriver han.

