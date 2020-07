Der skal sættes gang i flyindustrien igen, og det skal ske med lave priser på flybilletter.

For ifølge Michael O'Leary, der er administrerende direktør i lavprisgiganten Ryanair, er det måden at kickstarte branchen på efter coronanedlukningen.

Det skriver Børsen i torsdagens papirudgave.

Ryanair har netop genoptaget hele 1.000 flyvninger, og det betyder, at giganten nu er tilbage på 40 procent af den normale kapacitet på denne tid af året.

Og det er godt nyt til rejsehungrende passagerer.

»Den gode nyhed for passagererne er, at det vil resultere i lavere billetpriser. I juli og august sælger vi de billetter til den laveste pris nogensinde, så vi kan få folk ud at flyve igen,« siger Michael O'Leary til Børsen.

Han fortæller ligeledes, at han er overbevist om, at andre store flyselskaber vil følge trop og tilbyde lave billetpriser henover sommeren.

Alverdens store flyselskaber - eksempelvis SAS og Norwegian - er ligesom Ryanair så småt begyndt at genåbne flere flyruter til blandt andet USA og destinationer i Europa.

Børsen skriver dog, at både Norwegian og SAS tror, efterspørgslen på flybilletter først er tilbage på et normalt niveau i 2022.

Tirsdag kom det frem, at SAS kan ånde lettet op, da selskabet har undgået en faretruende konkurs ved hjælp af en redningspakke på hele 10 milliarder kroner.