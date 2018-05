Det kommende IKEA-varehus i Esbjerg bliver 10.000 kvadratmeter større end hidtil planlagt.

Det skriver JyskeVestkysten.

Varehuset kommer til at ligge på Kjersing Ringvej tæt på byens Bilka-varehus - og ventes at åbne i 2020.

Oprindeligt var planen, at varehusets areal skulle være 20.000 kvadratmeter, men de seneste meldinger lyder ifølge avisen på, at det ender med at blive på hele 30.000 kvadratmeter i stedet. Faktisk har byrådet i kommuneplanen åbnet for, at arealet kan blive på helt op til 40.000 kvadratmeter.

Ender det med at nærme sig de 40.000 kvadratmeter, bliver Esbjerg-varehuset Danmarks største. Det største er i dag varehuset i Taastrup vest for København, der samtidig var det første herhjemme. Det er på 37.000 kvadratmeter.

Ifølge en detailhandelsanalyse, der er udarbejdet i forbindelse med projektet, kommer IKEA i Esbjerg til at omsætte for omkring 382 millioner kroner i 2026 (målt 2016-priser). De ekisterende forhandlere af møbler og boligudstyr i Esbjerg risikerer ifølge analysen at miste 94 millioner kroner i omsætning.

IKEAs nuværende fem varehuse i Gentofte, Taastrup, Odense, Aarhus og Aalborg omsatte sidste år for 4,16 milliarder kroner.