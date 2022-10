Lyt til artiklen

Skal du købe hus eller forny dit flekslån, er der godt nyt.

Efter længere tids panik på rentemarkedet lader det nemlig til, at der er ved at falde lidt mere ro på.

De seneste dage er renten faldet. Det gavner boligkøbere, der gerne vil have flekslån og dem, der har den lånetype i forvejen.

Det skriver Finans.dk.

Den seneste uge har der været decideret 'dramatisk' renteuro, men den lader til at være bremset op, siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig til mediet.

Mandag faldt femprocents lånet i en attraktiv kurs lidt over 97.

Det betyder, at det seks procents-lån, som realkreditinstitutterne har barslet med, bliver sendt til hjørne for nu.

Og det er en rigtig god nyhed for flekslånene.

Ifølge Finans.dk betyder det nemlig, at hvis man vil have flekslån i et af de mest attraktive boligområder, skal man kunne betale en ydelse, der er en procent over den toneangivende faste rente. Såkaldt 'rentesstress.'

Hvis seks procentlånet bliver introduceret, skal der rentestresses efter en rente på syv procent. Nu kan flekslånene 'nøjes' med seks procent, skriver Finans.dk.