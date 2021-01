Mange bolighandler og stigende boligpriser har sidste år været med til at dæmpe antallet af tvangsauktioner.

På trods af coronakrisen og flere varierende størrelser af nedlukninger var der sidste år kun 2112 ejendomme, der røg på tvangsauktion.

Det er det laveste årlige antal tvangsauktioner, siden den seneste finanskrises begyndelse i 2008. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Når ejendomme ryger på tvangsauktioner, skyldes det ofte, at ejeren ikke har kunnet betale de långivere, der har lånt ejeren penge med pant i ejendommen.

Ifølge Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, er det paradoksalt, at antallet af tvangsauktioner er endt så lavt midt i coronakrisen.

Han peger dog på, at der også findes gode forklaringer på udviklingen.

Antallet af tvangsauktioner hænger således ofte sammen med situationen på boligmarkedet. Og på boligmarkedet bliver der handlet boliger i et højt gear.

- Netop den høje handelsaktivitet og de stigende boligpriser er med til at dæmpe udviklingen i antallet af tvangsauktioner, da boligen kan omsættes i fri handel, hvis der opstår problemer med betaling af terminen, siger Brian Friis Helmer i en skriftlig kommentar.

Forleden viste tal fra Boligsiden, at der sidste år blev solgt 107.154 boliger. Det var det højeste i de ti år, Boligsiden har fulgt udviklingen.

Sideløbende med det stigende antal bolighandler er de gennemsnitlige priser også steget, viste tallene fra Boligsiden.

Selv om coronakrisen endnu ikke har kastet flere tvangsauktioner af sig, så kan det nå at ske, da der typisk går noget tid, fra en krise rammer, til at den giver en stigning i antallet af tvangsauktioner.

Det skyldes, at mange boligejere vil forsøge at spare penge andre steder end på budgettets boligpost, hvis der opstår udfordringer med terminen.

Eksempelvis så man i årene efter seneste finanskrise, at der blev registeret 400 til 500 tvangsauktioner om måneden.

Brian Friis Helmer forventer dog ikke, at tvangsauktionerne vil stikke lige så meget af i kølvandet på den nuværende krise.

- Denne krise forventer vi nemlig bliver væsentlig kortere, og boligmarkedet er langt mere robust og i balance end dengang.

- Når det er sagt, så ser vi dog størst sandsynlighed for, at pilen peger svagt op på tvangsauktionerne end ned, for dansk økonomi er blevet ramt, hvor for eksempel ledigheden er højere i dag, end før vi gik ind i krisen.

- Men det kommer altså ikke til at se lige så slemt ud som efter finanskrisen på antallet af tvangsauktioner, siger Brian Friis Helmer.

/ritzau/