Det danske bilsalg er på vej mod rekordår. Erhvervenes leasing af nye biler er især med til at drive salget.

Det danske bilsalg ser ud til at have kurs mod et rekordår.

Sådan lyder vurderingen hos Dansk Erhverv, efter at tal fra Danmarks Statistik har vist, at der i årets første 11 måneder er blevet solgt 210.167 nye biler hos de danske bilforhandlere.

Det er flere end nogensinde tidligere.

- Vi har dermed udsigt til, at bilsalget i år slår tidligere rekorder, siger økonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv.

Han noterer sig, at det særligt er erhvervenes leasing af nye personbiler, der har været med til at trække fremgangen i bilsalget i år.

Til gengæld har private holdt lidt igen med at købe nye biler, efter at sidste år var et rekordgodt år for de bilforhandlere, der solgte biler til danske husholdninger.

Ifølge Kristian Skriver er der flere årsager til, at bilsalget har ligget på et højt niveau de seneste år.

- Beskæftigelsen er steget pænt, reallønnen stiger pænt, og renterne er historisk lave.

- Desuden er der gennemført en række sænkninger af registreringsafgiften, der har gjort nye biler mærkbart billigere og har haft en positiv effekt på bilsalget herhjemme, siger Dansk Erhvervs økonom.

I Arbejdernes Landsbank bemærker økonom Anders Christian Overvad, at det større bilsalg også kan hænge sammen med de mange konverteringer, som boligejere har gjort brug af i forhold til deres lån.

Boligejerne har nemlig kunnet realisere en del af deres friværdi, og det har givet dem flere penge i hænderne til at kunne købe en ny bil.

- Kigger vi fremad, forventer vi, at en del af denne realisering blandt andet vil blive brugt på nye biler, hvorfor vi forventer, at bilsalget vil stige over de kommende måneder, siger Anders Christian Overvad.

Han forventer dog ikke, at danskerne er på vej til en decideret forbrugsfest, som man så det op til finanskrisen for lidt over ti år siden.

- Forsigtighed vil stadig vægtes højt i de danske husholdninger, men der er plads til at øge forbruget og samtidig spare op.

- Privatforbruget vil derfor være den væsentlige vækstmotor den kommende tid, siger Anders Christian Overvad.

/ritzau/