Der er en god nyhed for de mange danskere, der har store beløb stående i bankerne.

For nu er det slut med negative renter i Danmark, og det betyder, at danskerne ikke længere skal betale for at have deres penge stående.

Det oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse, efter de nu har valgt at hæve renten på indskudsbeviser med 0,75 procentpoint.

Dermed følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank (ECB), der tidligere torsdag meldte, at de hævede sin rente til 0,75 procent.

Argumentet for de negative renter er, at bankerne selv skal betale for at have penge stående i Nationalbanken.

Det er til gengæld ikke godt nyt for boligejere med variabel rente med kort tid mellem rentetilpasningerne. For F1- og F-Kort-lån er ekstremt sårbare over for rentestigninger.

Og ifølge Sydbanks cheføkonom Søren Kristensen, er det en fornuftig løsning. For renteforhøjelserne sker for at dæmpe inflationen.

»Uden en stor renteforhøjelse ville ECB i vores optik halte endnu længere bagefter end de gjorde i forvejen. Vi er da også overbeviste om, at der lander flere renteforhøjelser fra ECB på de kommende møder,« siger Søren Kristensen til Finans.

Det vil træde i kraft fra fredag 9. september.