De voldsomme prisstigninger har sendt chokbølger gennem luften. Men snart kan det vende.

For helt friske tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af virksomheder, der forventer at sætte priserne op i den kommende tid, er faldet de seneste måneder.

Det skriver Finans.

Mere konkret er de et klart signal til danskerne om, at vi kan forvente at se et lavere tempo for de brede prisstigninger i fremtiden.

Dykker man ned i tallene for handlen med dagligvarer, er andelen af virksomheder, der forventer at sætte priserne op dykket fra 81 til 67. Det er det laveste niveau siden marts i år.

De nye tal kommer, efter at inflationen i Danmark i juli nåede 8,7 procent – altså den højeste årsstigning siden februar 1983.

Det er derfor heller ingen hemmelighed, at man håber, tallene er et tegn på, at inflationen snart topper.

»Det vil være en af de allerbedste nyheder, vi kan få. De voldsomt stigende priser er virkelig noget, der kan mærkes både hos virksomhederne og i husholdningerne. Og det har været med til at sende forbrugertilliden ned på det laveste niveau nogensinde,« skriver Niklas Praefke, der er cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation.