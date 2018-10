Anders Hedegaard er færdig i spidsen for GN Store Nords afdeling for høreapparater. Han skal til udlandet.

GN Store Nord, der producerer høreapparater og headsets, mister direktør Anders Hedegaard til et endnu ikke oplyst job i udlandet i en anden branche. Det oplyser selskabet selv i en pressemeddelelse onsdag.

Før sin exit var Anders Hedegaard chef for den største af de to halvdele af GN Store Nord - GN Hearing.

GN Store Nord leverede et pænt halvårsregnskab i august, men det var særligt lillebror GN Audios headsets, der stod for fremgangen. Imens stod det mere i stampe med salget fra GN Hearings høreapparater.

Den tomme stol i ledelsen efter Anders Hedegaards exit udfyldes i første omgang midlertidigt af finansdirektør i GN Hearing Marcus Desimoni.

- GN er Anders taknemmelig for hans tjeneste i de seneste fire år, hvor GN har udført sin ambitiøse plan om stødt at vokse i de respektive industrier målt på både innovation og vækst, siger bestyrelsesformand Per Wold-Olsen i pressemeddelelsen.

