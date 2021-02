Danske GN har sidste år set salget af audio- og headsetløsninger stige, mens høreapparatsalget er faldet.

Salget af audio- og headsetløsninger har været i stor fremgang for danske GN under coronakrisen.

Fremgangen har endda været så stor, at det har løftet den samlede omsætning - også selv om der har været et mindre salg af høreapparater, der ellers er den traditionelt største forretning.

Det fremgår af årsregnskabet fra GN, der er offentliggjort torsdag.

Omsætningen er samlet set landet på 13,4 milliarder kroner i det seneste år. Det er en stigning på syv procent i forhold til året før.

Årsagen til stigningen er selskabet GN Audio, der udvikler og sælger forskellige audio- og headsetløsninger. Her er omsætningen vokset med 40 procent til 8,7 milliarder kroner.

En af forklaringerne på den store fremgang er, at efterspørgslen på audio- og headsetløsninger har været stigende under coronakrisen, fordi mange pludselig har skullet arbejde hjemmefra.

Omvendt har corona dog også betydet, at mange har udsat eksempelvis deres besøg hos audiologen for at få tjekket hørelsen og behovet for et høreapparat.

Det forhold har været med til at reducere salget af høreapparater i selskabet GN Hearing, der har set sin omsætning falde med 26 procent til 4,7 milliarder kroner.

/ritzau/