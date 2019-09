Topchefen i høreapparatselskabet GN Hearing, Jakob Gudbrand, stopper med øjeblikkelig virkning.

Det er personlige og familiære årsager, der får den administrerende direktør til at forlade posten

'Som jeg sagde efter det sidste investorcall: GN er et fantastisk sted at arbejde, og jeg er stolt af mine kolleger og hvad de har bidraget med. Men af personlige og familiære årsager er jeg kommet til den konklusion, at det er rigtigt for både GN og jeg, at jeg træder tilbage. Jeg ønsker GN og mine kolleger alt det bedste i deres rejse fremad,' lyder det fra Jakob Gudbrand i en pressemeddelelse.

Han afløses af Gitte Pugholm Aabo, der siden 2018 har siddet i bestyrelsen i GN Store Nord.

GN er kendt for at sælge høreapperater.

Datterselskabet GN Audio er kendt for at sælge headsets.

Opdateres...