GN skal for anden gang på jagt efter en ny direktør til afdelingen for høreapparater.

Jakob Gudbrand har fredag opsagt sin stilling som direktør for GN Hearing, der er den største af de to divisioner i GN Group.

Det oplyser GN Group i en meddelelse til fondsbørsen.

Dermed skal GN-bestyrelsen for anden gang på et år i gang med at tjekke cv'er på potentielle topchefer til afdelingen for høreapparater.

I november sidste år forlod Anders Hedegaard samme stilling for i stedet at lande i en stilling som topchef i den tyske Rodestock Group.

I februar tog Jakob Gudbrand over som direktør for GN Hearing, der laver høreapparater. Den anden division, GN Audio, laver headsets. Traditionelt har GN Hearing og dets høreapparater haft rolle som storebror i forhold til GN Audio.

Men ved det seneste regnskab kunne GN Audio med et salg på 2,8 milliarder kroner for første halvår i 2019 ånde GN Hearing og dets salg for 3,1 milliarder kroner i nakken.

Ifølge Jakob Gudbrand trækker han sig fra direktørstolen af personlige og familiemæssige årsager. Han erstattes af bestyrelsesmedlem Gitte Pugholm Aabo, der indtil for to måneder siden var topchef i medicoselskabet Leo Pharma.

