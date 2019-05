På trods af deres varme restaurantnavne er der tilsyneladende udelukkende iskold luft mellem Restaurant Flammen og Restaurant Ilden.

»Det føles som at blive bestjålet af en tyv, der bagefter påstår, at du har stjålet fra ham. Det bliver bare for meget.«

Sådan fortæller Martin Sunddal, der sammen med sin søster og deres forældre står bag Restaurant Flammen, i et interview med Fyens Stiftstidende.

Flere har de seneste år bidt mærke i, at der er flere ligheder mellem de to restauranter, hvoraf den første Flammen dukkede op i 2009, mens den første Ilden stod klar i 2014.

Udover det indlysende - deres navne - ligner de to kæders logoer også hinanden, mens begge restauranter serverer 15 forskellige slags kød i en buffet.

Til Fyens Stiftstidende forklarer Martin Sunddal, at man langt hen ad vejen har valgt at holde sig fra at kommentere det meget ligende koncept hos Ilden - noget, som han kalder 'en kopiering'.

Men nu sætter familien alligevel ord på, efter Restaurant Ilden - ifølge Martin Sunddal - har beskyldt Flammen for at kopiere dem ved også at introducere oksemørbrad på udvalgte dage i deres buffet.

At Flammen på den måde skulle have kopieret Ilden, afviser han og forklarer, at man allerede havde oksemørbrad på menuen tilbage i 2013.

I samme ombæring beskylder han Ilden for at stjæle flere af deres ideer og tilbud - blandt andet 25 procents rabat til studerende.

Til Fyens Stiftstidende forklarer ejerne af Restaurant Ilden - Brian Risby Knudsen og Frantz Weidemann - at man ganske vist er blevet inspireret af Flammen vedrørende både navn og koncept.

Men derudover er Ildens koncept deres eget, fastholder de.

»Vi har stadig brunch, som Flammen ikke kunne få til at køre. Og så bygger vi dobbelt så dyre restauranter. Vi bruger ikke IKEA's showroom, som Flammen gør. Og køber også dyrere kød af bedre kvalitet,« siger Brian Risby Knudsen.