Nedlukningen under den globale coronapandemi har kostet en del omsætning og indtjening for bryggerigiganten Heineken.

Det fremgår af bryggeriets regnskab for 2020, der er offentliggjort onsdag.

Samlet har Heineken sidste år haft en omsætning på 177 milliarder kroner. Det var et fald på 17 procent i forhold til året før.

Faldet i omsætningen skyldes især den indvirkning, det har haft på salget af øl og andre drikkevarer, at store dele af verden har måttet lukke ned på grund af udbruddet af coronavirus.

Ud over at festivaler og andre større begivenheder er blevet udskudt, så har faldet blandt andet lidt under, at mange barer, restauranter og diskoteker ikke har kunnet holde åbent for kunder.

Det har haft stor betydning for Heineken, der er blandt de største bryggerier i verden og har salg på flere kontinenter.

- Pandemiens påvirkning på forretningen var forstærket af vores om-trade (salg til restaurationsbranchen, red.) og geografiske eksponering, siger Dolf van den Brink, administrerende direktør i Heineken, i en skriftlig kommentar.

Faldet i omsætningen var sidste år med til at mere end halvere overskuddet for bryggerigiganten.

Samlet har Heineken tjent 8,6 milliarder kroner. Det var et fald på 54 procent i forhold til året før.

Også danske Carlsberg, der er et af de andre store bryggerier i verden, har lidt under coronapandemien, når det kommer til salget og indtjeningen.

Forleden viste Carlsbergs regnskab for 2020, at bryggeriet mistede 11 procent i omsætning og omsatte for 58,5 milliarder kroner.

Det var med til at reducere Carlsbergs overskud med 12 procent til ni milliarder kroner.

/ritzau/