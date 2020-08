Fordi der i andet kvartal har været mindre at lave for ISS, er omsætningen dykket med 12,5 procent.

Da store dele af verden lukkede ned i andet kvartal grundet coronavirus, blev der samtidig mindre at lave for ISS.

Det har været med til at give lavere omsætning for den danske servicegigant. Det viser selskabets regnskab for årets første seks måneder.

I perioden fra april til juni har ISS, der blandt andet tilbyder rengøring for andre selskaber, i alt omsat for 16,8 milliarder kroner.

Det er 12,5 procent lavere i forhold til andet kvartal sidste år.

Baggrunden for den lavere omsætning er en tilbagegang i alle ISS' geografiske markeder.

Procentvist har tilbagegangen været størst i Nord- og Sydamerika, hvor der har været et fald i omsætningen på 24 procent til 1,6 milliarder kroner.

Den faldende omsætning i andet kvartal har været med til at betyde, at ISS for hele første halvår har tabt 2,7 milliarder kroner efter skat.

/ritzau/