Du husker måske pitchen fra de tre iværksættere bag verdens første genanvendelige vatpind.

Da de besøgte Løvens Hule, havde de en bæredygtig og vaskbar vatpind med sig og en virksomhed under navnet Lastobject.

De håbede at gå derfra med en investering på 750.000 kroner til gengæld for 2,5 procent af virksomheden.

Men trioen endte med at gå tomhændede derfra.

Kun én af de fire løver var interesserede – Jan Lehrmann bød en million kroner for 20 procent af virksomheden.

Et tilbud, som de tre iværksættere afviste. Og det er de lettede over i dag.

De har nemlig netop fremlagt et spritnyt regnskab for 2020, og det viser en omsætning på svimlende 33 millioner kroner.

»Det er vi selvfølgelig glade for at vi gjorde nu, fordi vi har vist, at vi kunne udvide forretningen uden hjælp fra dem,« fortæller virksomhedens CEO, Kristian Pitzner-Jørgensen.

Den genanvendelige vatpind kan vaskes med vand.

Siden besøget i Løvens Hule for godt et år siden, har virksomheden udvidet sortimentet af bæredygtige produkter.

Foruden vatpinden har de også lanceret en genanvendelig serviet og vatrondel. Desuden har de udvidet kundegrundlaget, og deri skal en del af succesen findes.

»Da vi var med i Løvens Hule, havde vi nul distributører i Danmark. Nu har vi 25. Vi kan også købes i Matas nu, og det hjælper en hel del, at vi er dér, hvor kunderne er,« fortæller han.

De mange udvidelser og den økonomiske medvind er ikke som sådan et resultat af besøget i DR-programmet. Ifølge Kristian Pitzer-Jørgensen skyldes det mere en professionalisering af virksomheden.

»Man skal lige kravle, før man kan gå,« lyder det.

Til februar er virksomheden klar med endnu et genanvendeligt produkt, når de forventer at lancere en bæredygtig udgave af lommetørklæder. Derudover arbejder de på genanvendelige menustrationsbind og tandrensere.