13. december kunne Clasic Race Aarhus meddele, at det var et farvel til motorløbet, som var gået konkurs.

»Det er meget trist,« sagde daværende direktør for Classic Race Aarhus, Poul Dalsgaard, i den forbindelse.

Men nu er der godt nyt på arbejdsfronten for den tidligere motorløbsdirektør.

Han er nemlig blevet direktør endnu en gang – nu for Erhverv Aarhus.

Dermed kommer han til at varetage interesser og netværksarbejde på vegne af mere end 550 virksomheder med 100.000 ansatte.

»Jeg er meget glad og stolt over, at bestyrelsen har valgt mig til stillingen som direktør i Erhverv Aarhus. Det er en stor opgave og en ære at repræsentere erhvervslivet i den by, jeg er født og opvokset i,« udtaler Poul Dalsgaard.

»Jeg elsker Aarhus. Vi bor i en af verdens dejligste byer, som byder på så meget til alle. Det er fantastisk at kunne være med til at gøre en indsats for erhvervslivet, som skaber arbejdspladser og tjener penge på fællesskabet.,« tilføjer han.

Poul Dalsgaard fortæller, at han glæder sig til de mange events og arrangementer, som Erhverv Aarhus står for – og desuden til at møde de mange samarbejdspartnere og medlemmer.

Bestyrelsesformand i Erhverv Aarhus, Terje Vammen, glæder sig også til samarbejdet med den nye direktør.

Formanden fortæller, at valget faldt på Poul Dalgsaard grundet hans mangeårige erhvervs- og ledelseserfaring og hans passion for erhvervslivet, kulturlivet og byen.

»Som erhvervsorganisation er det helt essentielt, at vi har en fast og kontinuerlig forankring i byen brede erhvervsliv og en forståelse for vores mange medlemsvirksomheders behov, udfordringer og interesser,« siger Terje Varmmen og tilføjer:

»Den konkrete indsigt og forankring er vi i bestyrelsen overbeviste om, at Poul Dalsgaard er den rette til at levere med sin mangeårige ledelseserfaring og sit brede erhvervsnetværk. Særligt erfaringen med at opbygge og lede en række virksomheder, såsom Protect, er helt afgørende for vores valg, da det er med til at sikre, at vi som erhvervsorganisation har fingeren på pulsen i forhold til vores medlemmers konkrete behov og hvad der tegner et godt erhvervsklima.«

Men også Music City Aarhus 2022 og Classic Race Aarhus har vejet tungt, fortæller Terje Vammen, da det viser, at Poul Dalsgaard engagerer sig i byen og dens kultur- og oplevelsestilbud.

Poul Dalsgaard tiltræder som direktør fra dags dato.