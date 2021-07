Det gik den helt rigtige vej for tøjvirksomheden Gant Denmark.

Men nu har coronakrisen sendt herretøjsmærket ned i et sort hul og et gigantisk underskud.

Heldigvis for den nu forhenværende ejer, Jens Schirmer, solgte han virksomheden i 2019 – året efter virksomheden præsenterede et overskud på hele 22,4 millioner kroner.

Køberne, Gant AB, måtte nemlig sidste år notere sig et underskud på hele 12,9 millioner kroner for Gant Danmark.

Der er dog forhåbentlig bedring forude for det nødstedte firma, der i 2021 forventer et mindre underskud på fire til fem millioner kroner.

Det baserer de på en stor stigning i det generelle tøjsalg i første kvartal af 2021 sammenlignet med året før.

Jens Schirmer leverede, fra han overtog firmaet i 2000, til han solgte, overskud hvert eneste år på nær et enkelt. Virksomheden indbragte mere end 100 millioner i perioden.

Han var derfor også lykkelig over salget tilbage i 2019.

»Det har ikke været svært at sælge den. Jeg er bare glad for, at jeg kan give min virksomhed videre, imens den er toptrimmet,« sagde Jens Schirmer til Børsen i 2019.