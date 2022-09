Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Meta, som er kendt for at eje blandt andet Facebook og Instagram, har meldt klart ud.

Der vil ikke ansættes flere mennesker i den nærmeste fremtid.

Det har de meddelt selskabets ansatte. Samtidig vil nogle områder skulle omstruktureres, og det kan betyde fyringer.

Det siger Metas administrerende direktør, Mark Zuckerberg, på et møde med medarbejderne, skriver Bloomberg News.

Tiltagene sker for at mindske omkostningerne og omprioritere, lyder det yderligere fra topchefen.

»Jeg havde håbet, at økonomien ville have stabiliseret sig mere klart nu, men ud fra det, vi ser, ser det endnu ikke ud til, at det har den, så vi ønsker at planlægge noget konservativt.«

Mark Zuckerberg (Photo by MANDEL NGAN / AFP) Foto: MANDEL NGAN Vis mere Mark Zuckerberg (Photo by MANDEL NGAN / AFP) Foto: MANDEL NGAN

Blandt andet skal der i højere grad satses på videoerne Reels, som er Metas modsvar til konkurrenten Tiktoks korte videoformat.

Meta-aktien faldt med 3,8 procent torsdag og er faldet med mere end 40 procent i løbet af året.

For nylig har det irske datatilsyn idømt det sociale medie Instagram en rekordhøj bøde på 405 millioner euro for brud på regler om håndtering af børns personoplysninger.

Bøden svarer til godt tre milliarder kroner.

»Vi vedtog vores endelige beslutning i fredags, og den indebærer en bøde på 405 millioner euro,« oplyser tilsynet, Ireland's Data Protection Commission (DPC), i en erklæring.