En af verdens største modekoncerner - spanske Inditex, som blandt andet står bag tøjmærket Zara - er havnet i en dyb krise som følge af et stort underskud.

Derfor varsler man nu, at man vil lukke op mod 1.200 butikker på verdensplan.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Særligt vil det komme til at gå ud over butikker i Europa og Asien - men det vides på nuværende tidspunkt ikke, om det kommer til at få betydning for de fire Zara-butikker, der findes i Danmark.

Årsagen til krisen findes i, at modekoncernens salg i det kvartal, der dækker fra februar til april, faldt med 44 procent. Det førte til et underskud på 409 millioner euro.

Selvom man nu varsler, at man vil lukke op mod 1.200 butikker, så forlyder det også, at man vil åbne en række nye i forbindelse med en strategiomlægning, skriver Finans.

Det samlede antal Inditex-butikker på verdensplan vil derfor falde fra 7.412 til omkring 6.700-6.900.

Den spanske modekoncern står udover Zara også bag tøjmærker som Bershka, Oysho, Pull and Bear og Stradivarius.