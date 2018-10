I løbet af to måneder er tre mikrobryggerier gået konkurs. Flere vil følge efter, mener aktører i branchen.

København. Danske mikrobryggere er så hårdt pressede, at det seneste skvulp af konkurser næppe bliver det sidste.

Det frygter en række spillere ifølge e-avisen Finans, efter at bryggerierne Indslev Bryghus, Stevns Bryggeri og Mylius-Erichsen Bryghus alle tre har kastet håndklædet i ringen i august og september.

Mikrobryggeriernes økonomiske buler skyldes primært de store bryggeriers indtog på markedet for specialøl. Det påpeger flere brancheaktører.

- Det helt grundlæggende problem er, at industribryggerierne fører sig frem som mikrobryggerier med en helt anden omkostningsstruktur, siger Tore Jørgensen, formand for foreningen Det Fri Øl og indehaver af Herslev Bryghus, til Finans.

- Der bliver en prissætning, som mikrobryggerierne slet ikke kan hamle op med, tilføjer han.

Det kan være svært for forbrugere at skelne mellem øl brygget af store og små bryggerier, mener Tore Jørgensen. Og det har fatale konsekvenser for de små bryggere.

Forbrugernes efterspørgsel på mikrobryg og specialøl vokser ellers hastigt. Og det har fået branchen til at blomstre. På ti år er antallet af mikrobryggerier fordoblet. Alene i 2017 kom der 30 nye til.

- Der er en overrepræsentation af nye selskaber i bryggeribranchen. Det fortæller noget om, at bryggeøl er blevet hypet, og det gør selvfølgelig udbuddet og dermed konkurrencen større, siger Kaj Glochau, partner og statsautoriseret revisor i revisionskoncernen EY, til Finans.

Udsagnet underbygges af tørre regnskabstal.

Ifølge EY døjede 43 procent af bryggerierne i 2017 med underskud. Det er væsentligt højere end andelen for samtlige danske virksomheder, hvoraf 32 procent sidste år havde underskud.

