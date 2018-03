Sydsjællands populære indkøbsmekka gør klar til en kæmpe udvidelse.

Det skriver Sjællandske.

Den amerikanske kapitalkæde BlackRock købte sidste år Næstved Storcenter af Dansk Supermarked, og nu er de nye ejere klar til at ombygge og udvide centret.

Næstved Byråds Plan- og Erhvervsudvalg skal mandag tage stilling til en princip-ansøgning, der skal gøre det muligt at udvide med 19.000 kvadratmeter. Desuden søges om tilladelse til at lægge en ekstra etage på det nuværende storcenter.

Ingeniørfirmaet Rambøll har udarbejdet skitseforslaget, der skal behandles i kommunens byggeafdeling.

Næstved Storcenter, med et Bilka-varehus, havecenter og 75 specialbutikker, har årligt omkring fem millioner kunder. Det blev indviet i 1989 og udvidet i 2001.

Samtidig med at Næstved Storcenter søger om at udvide, har Næstved byråd solgt en grund til et stort indkøbscenter ved Køgevej.