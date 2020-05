Den amerikanske biludlejningsmastodont Hertz kæmper for at holde hovedet oven vande.

Coronakrisen har nemlig ramt udlejningsfirmaet så hårdt på økonomien, at de kæmper for livet. Det skriver Finans.

Først måtte Hertz fyre 10.000 ansatte. Nu har de misligholdt deres leasingsaftaler.

»Vi er ramt af en hurtig, pludselig og dramatisk negativ påvirkning,« har Hertz-ledelsen forklaret.

Den økonomiske krise, der har ramt Hertz, fremgår af en anmeldelse indleveret til den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC).

Her forklarer Hertz-ledelsen, at økonomien i selskabet er så anstrengt, at man har set sig nødsaget til at misligholde de månedlige leasingbetalinger af firmaets biler.

Og nu står firmaet altså i en situation, hvor de forbereder sig på en konkurs. Det skrev The Wall Street Journal i onsdags.

Konkursen vil Hertz dog ikke selv kommentere på.