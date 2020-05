Den danske virksomhed Georg Jensen står over for en økonomisk krise.

Ifølge regnskabet er virksomheden ramt af et fald i omsætningen, og det har medført et underskud på 356 millioner kroner over de sidste fire år. Underskuddet i 2019 tegner sig for et minus på 48 millioner kroner.

Ledelsen af virksomheden er derfor meget usikre på fremtiden:

»Situationen gør, at der eksisterer en væsentlig usikkerhed omkring koncernen og selskabets evne til at fortsætte som 'going concern'«, lyder det i en udtalelse fra ledelsen.

Den administrerende direktør, Francesco Pesci, mener, at den verdensomspændende coronakrise har haft en indflydelse på omsætningen:

»Der er ingen tvivl om, at virussen har haft en negativ effekt på vores resultater.«

Hvis omsætningen falder med 33 procent eller mere, vil Georg Jensen simpelthen løbe tør for penge. Det skriver Børsen.no

Georg Jensen blev grundlagt i 1904 af sølvsmeden Georg Jensen.

Virksomheden er i dag kendt for sine smykker rundtomkring i hele verden.

Særligt de smukke marguerit-smykker, som er designet efter blomsten, har været blandt de bedst sælgende.

Georg Jensen har siden år 2000 været kongelig hofleverandør.

Virksomheden har i alt 1119 butikker i hele verden, hvoraf fire ligger i Danmark. Tre i København og en i Aarhus.