Gentoftes borgmester og 3F vil ændre loven, så kommuner kan insistere på at købe fra firmaer med lærlinge.

Gentoftes borgmester Hans Toft (K) og fagforeningen 3F har dannet fælles front for at få ændret loven, så kommuner kan stille krav til de selskaber, de hyrer, om at de skal have lærlinge.

Det skriver Politiken.

- Dem, der har bevist, at de viser samfundsansvar, dem vil jeg gerne handle med, siger Hans Toft til avisen.

Initiativet kommer, da der ikke bare er mangel på arbejdskraft men i særdeleshed også på lærlingepladser til dem, der uddanner sig. Ifølge Undervisningsministeriet manglede 8300 elever på erhvervsskoler en læreplads i februar.

Det på trods af, at der i 2016 blev indgået en trepartsaftale, der skulle skaffe flere lærepladser.

Kommuner kan allerede insistere på sociale klausuler i udbud, men Gentofte og 3F ønsker altså, at kommuner må vurdere selskaber på, om de tager nok lærlinge. I Gentofte går man efter en lærling per 10 ansatte.

- Unge mennesker kan ikke se længere end måske 12 måneder frem i deres uddannelsesforløb og ved ikke, om de er købt eller solgt. Det kan vi ikke være bekendt, siger formand for 3F Per Christensen til Politiken.

Idéen har også nået den nyslåede erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Når vi kan se, at der kommer til at mangle faglært arbejdskraft i årene frem, så er det mest ansvarlige at finde en vej hen imod flere lærlinge- og uddannelsespladser.

- Jeg har nu bedt om en undersøgelse af fordele og ulemper ved forslaget, og så er det jo helt relevant at snakke med parterne om det, når den er klar, skriver han til Politiken.

Over for avisen siger erhvervsorganisationen Dansk Byggeri, at man ikke ser mange perspektiver i idéen.

- Man risikerer, at der er et hav af virksomheder, som af helt reelle årsager ikke kan byde på opgaver.

- Fordi de enten ikke kan uddanne, eller fordi den type opgaver, de har, ikke egner sig til lærlinge. Det er meget uhensigtsmæssigt, siger underdirektør Louise Pihl til Politiken.

