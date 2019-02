Medicinalselskabet Genmab tjente sidste år 1,7 milliarder kroner for salg af middel mod knoglemarvskræft.

Genmab kom ud af 2018 med et resultat, der var højere end forventet.

Det fremgår af selskabets regnskab for sidste år, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

Omsætningen endte på 3,025 milliarder kroner, hvilket er cirka 100 millioner kroner mere end forventet for 2018. Det er samtidig omkring 600 millioner kroner højere end året før. Her landede omsætningen på 2,4 milliarder kroner.

Den samlede bundlinje for Genmab viste et plus på 1,47 milliarder kroner mod ventet 1,3 milliarder kroner.

Genmabs helt store trækplaster er Darzalex, der er et middel mod knoglemarvskræft.

Det danske selskab får nemlig royalties fra det store medicinalselskab Janssen, som er Genmabs partner i udviklingen og markedsføringen af Darzalex.

Således modtog Genmab sidste år 1,7 milliarder kroner fra Janssen.

I forhold til forventningerne for i år regner selskabet med, at lægemidlet vil nå en omsætning på 3 milliarder kroner, hvilket ifølge prognosen vil sikre Genmab en indtægt på 2,685 milliarder kroner.

Derudover venter selskabet en samlet omsætning på 4,6 milliarder kroner for 2019.

Det vides ikke, hvordan investorerne reagerer på Genmabs resultater og forventninger, da regnskabet blev offentliggjort, efter at børsen lukkede klokken 17.

Men allerede tidligere onsdag var der nyt til selskabet med opdaterede tal for salget af Darzalex i USA i januar. De viste at være 10 procent højere end i december, hvilket fik aktien til at stige en smule.

/ritzau/