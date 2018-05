Et forsøg, der inkluderede Genmabs kræftmiddel Darzalex, afbrydes. Det vil skuffe investorer, lyder vurdering.

København. Genmab og partneren Janssen har stoppet et forsøg med kræftmidlet Darzalex i kombination med midlet Tecentriq som behandling for ikke småcellet lungekræft.

Det oplyser Genmab i en meddelelse lørdag.

Meddelelsen kan komme til at koste Genmabs aktionærer på mandag, vurderer aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

- Aktiekursen vil unægteligt kommer under pres på mandag, siger han.

Darzalex er godkendt til behandling af knoglemarvskræft, og der har den stadig et stort økonomisk potentiale ifølge Søren Løntoft Hansen. Det potentiale har hjulpet Genmab-aktien op det seneste år.

- Man har så holdt øje med, om Darzalex virker udenfor knoglemarvskræft. Blandt andet ikke småcellet lungekræft, som det studie, man afbryder, handler om, forklarer Søren Løntoft Hansen.

- Der havde investorerne måske sat næsen op efter, at det kunne virke uden for knoglemarvskræft. Derfor vil vi formentlig se aktien komme under pres på mandag, når markedet åbner.

- Der skulle måske være lagt op til et behersket kursfald. Men jeg tror det bliver noget kraftigere, end den værdi der er indregnet i den nuværende aktiekurs.

Han peger på, at kursfaldet kan forværres, fordi de manglende resultater fra studiet kan give de næste voldsomme kursstigninger lange udsigter.

Derfor vil nogle investorers egne strategiske overvejelser måske få dem til at forlade aktien, vurderer Søren Løntoft-Hansen.

/ritzau/